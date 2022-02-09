Сьогодні, 9 лютого, у Хмельницькому перевірятимуть систему оповіщення із включенням електросирен.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради з посиланням на міське управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

Вмикатимуть сирени в обласному центрі з 11.25 до 11.30 години. Також звук сирен лунатиме з мовним супроводом команд.

"Просимо хмельничан безпідставно не хвилюватись, зберігати спокій та уникати паніки", - повідомили у міській раді.

Додають, перевірка сирен проводиться відповідно до "Плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області у 2022 році".