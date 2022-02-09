Максима Тимофеєва окупанти утримують у Макіївській виправній колонії — Денісова

33-річний громадянин України Максим Тимофеєв, який незаконно утримується на окупованій території у "Макіївській виправній колонії № 32" в ОРДО, має інвалідність з дитинства та потребує негайного лікування. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Максим зник у жовтні 2017 року у рідному Харцизьку на тимчасово окупованій території Донеччини. Коли він чекав автобус на зупинці, до нього підійшли співробітники так званого "міністерства державної безпеки ДНР" та відвезли до однієї з військових частини, де почали катувати", — розповіла Денісова.

Людмила Денісова додала, 8 днів Максим Тимофєєв провів на території заводу "Ізоляція" Потім його перевели до СІЗО. Через 8 місяців затримали і його матір Зінаїду Мальцеву. Представники окупаційної адміністрації звинуватили обох у "шпигунстві на користь України". Жінку "засудили" до 10 років та 6 місяців, а Максима – на 12 років із конфіскацією майна.

Зінаїду Мальцеву вдалося звільнити під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року, Максима ж продовжують утримувати у Макіївській виправній колонії №32.

Денісова зазначила, Максим має інвалідність з дитинства, йому поставили кілька діагнозів, зокрема атрофію щитовидної залози, що потребує постійного кваліфікованого медичного огляду лікаря, який вже п’ятий рік у полоні не проводиться. У чоловіка дві вроджені кісти у головному мозку, які спричинили порушення у тканинах, внаслідок чого він страждає від сильного головного болю.Також у Максима хронічний панкреатит та холецистит, а вже в ув’язненні почалися серйозні проблеми зі шлунком.

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