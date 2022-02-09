8 лютого 2022 року заступник директора ТОВ «Сумиполімербуд» Роман Прийма, повністю визнав у суді свою провину. Чоловіка обвинувачують у забрудненні земель Сумської міськради медичними відходами.

Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з обвинуваченим у кулуарах суду і розпитати чоловіка про мотиви його вчинку. Але Роман Прийма просить журналістів більше не ходити на судові засідання у цій справі:

– Ви можете на наступне (засідання – прим.ред.) не прийти і все? Щоби було всім спокійніше. Нащо будоражити цю тему? Ця тема давно закрита, винний покараний (показує на себе – прим.ред.). Я покараний. Не за свої, але ж я визнаю свою провину.

– Роман, вас знімають, ви розумієте? – попереджає обвинуваченого його адвокатка.

– Я розумію. Я ж кажу, я визнав свою провину, що ще?

– Чому ви вирішили визнати провину у цій справі?

– Щоби завершити якнайшвидше цю справу, бо вона всім уже дуже набридла. Але ж ви самі розумієте, що моєї провини тут немає. Лише щоби не будоражити цю тему, прийшлося визнати свою провину. Але ж не моя це провина.

– Ви протирічите самі собі: ви кажете, що провина не ваша, але провину визнали. Чому так?

– Недоліки усунуті, провини, як такої, там і не було. Те, що було, воно давно усунуте, за декілька тижнів. І взагалі не потрібно було роздмухувати цю тему: вона не варта того, щоби по неї навіть говорити. Тим більше забирати ваш час і всіх інших учасників.

– Тобто ви вважаєте, що спалювання медвідходів просто неба…

– Там спалювання такого не було. Ви ж знаєте, ваш колега був там на місці – там спалювання як такого не було. Там маленьке вогнище було, але не було такої глобальної проблеми, як пишуть екологи.

– А як так сталося?

– Так сталося, що зі Старого Села під тиском активістів, під тиском журналістів нам прийшлося вивезти звідти (відходи – прим.ред.), у нас не було іншого вибору. Під тиском активістів Старосільської громади нам довелось вивезти – от і все! Нас в такі рамки затисли, що ми нічого не могли зробити: або перекриваємо дорогу, або ви завтра вивозите. І ми почали вивозити.

– А в Старому Селі куди ви збиралися дівати ці відходи?

– Вони там сортувалися. Підприємство, на якому я працював, сортувало – ну, трохи незаконно, без ліцензії – воно сортувало медичні відходи. Сортувало, здавало на перероблювання в Харків, Київ та інші міста. Практично, господарська діяльність відбувалась. Але ж без ліцензії. Ось і вийшов такий нюанс, що без ліцензії ми не могли займатися цією діяльністю. Директор на цей час знаходиться за кордоном, я представляю інтереси фірми, тому так і вийшло, що я взяв на себе провину.

– Звідки ці медвідходи взялися? Звідки їх привезли?

– Я навіть не знаю, бо привозилися за домовленістю, не я займався домовленістю з постачальниками.

– Чим займалися саме ви?

– Контролював робочий процес: переборку, сортування. Моєю задачею було керівництво людьми, щоб вони правильно і якісно відбирали, я слідкував за якістю цієї продукції.

– Що ви сортували та куди відправляли?

– Моя задача була тільки керувати сортуванням. А відправка продукції – це без мене вирішувалося. Я чув, що відправляється в Київ, Харків, в інші міста, де є крупні переробники. Їм байдуже з якого матеріалу переробляти – чи це медвідходи чи щось інше. Бо вони переробляють при температурі 1200 градусів, там вбиваються всілякі мікроби, якщо вони колись там і були. Крупні переробники не бачать в цьому проблеми, що це медичні відходи чи якісь інші.

– А що ви відсортовували?

– Шприці, крапельниці і ще кілька позицій.

– У вас там батарейки також були.

– Ні, батарейки то не наші були. То якісь харків’яни чи то орендували, чи навіть не орендували, я не знаю. В Старому Селі, так?

– Так, в Старому Селі.

– Я ж кажу, батарейки – то не наше.

– А ваше що?

– Тільки медвідходи, іншої специфікації не було.

– Ви сортували тільки медичні відходи?

– Тільки медичні відходи.

– А які вимоги до сортування медичних відходів, ви знаєте? Для тих працівників, які займаються сортуванням.

– Для працівників так. Вони працювали в захисних халатах і рукавичках.

– В яких рукавичках?

– Ну, звичайні рукавички з ринку були, не спеціальні. Бо в спеціальних рукавичках цього не зробиш, бо незручно працювати.

– Куди вивезли відходи з вулиці Прикордонної, 1?

– З Прикордонної, 1 вони взагалі нікуди не поїхали. Там вони.

– Ця історія, за яку вас судять, вона сталася на Прикордонній, 1. Ви кажете, що зараз всі порушення усунуті – відповідно, ці відходи кудись поїхали. Де вони ділися?

– Ні, вони ще не поїхали. Вони в складах знаходяться, тобто не на земельних ділянках Сумської міської ради, а саме під дахом складу.

– А далі що з цими відходами?

– А далі є угода з київською утилізаційною компанією, яка обіцяє при фактичній оплаті до січня місяця наступного року вивезти це все. Але ж це вирішується питання фінансування, не тільки я це вирішую, бо я ж не маю таких коштів. Це інші люди, які були задіяні, які мають бажання найти ці кошти, вони шукають кошти для того, щоб сплатити утилізаційній фірмі і фірма вивезе це протягом двох тижнів. Але ж за наявності коштів.

– Яка фірма?

– Не пам’ятаю назву.

– А хто шукає кошти?

– Не можу сказати, хто саме шукає кошти, не можу навіть назвати їх спонсорами, але є люди, які небайдужі до цієї проблеми – вони шукають кошти. Я в тому числі шукаю. Як знайдуться кошти, звичайно, це до січня місяця вивеземо.

– Яка у вас зарплата?

- Не отримую зарплати.

– А як ви шукаєте кошти?

- По знайомим.

– Яка сума потрібна.

– Сума потрібна близько 3 млн грн.

– У вас є досвід знаходження такої суми?

– Досвіду немає, але ж шукаємо, не покладаючи рук.

Романа Прийму обвинувачують за статтею за ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Що відомо

На початку грудня 2020 року Суспільне розповідало про медичні відходи в Старому Селі, які виявили місцеві жителі. Використані захисні маски і пробірки від ПРЛ-тестів лежали просто неба.

25 січня 2021 року прокуратура передала до суду обвинувачення щодо директора сумського підприємства, яке збирало та знешкоджувало медичні відходи без ліцензії.

У лютому 2021 року заступнику директора ТОВ "Сумиполімербуд" Роману Приймі Сумський районний Сум Сумської області призначав штраф 17 000 грн за звалище відходів у с. Старе Село. Також у лютому жителі Старого села збирали збори з вимогою прибрати звалище.

На початку квітня сміття звідти повністю так і не вивезли, а правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за цим же фактом.

У травні 2021 року звалище в Старому селі теж горіло. Тоді його так і не прибрали.

За законом, зберігати небезпечні медичні відходи, такі як тести на COVID-19, шприци та пробірки з кров’ю, можна тільки у спеціально обладнаних місцях. Однак сміття зі Старого Село просто "переїхало" звідти на вулицю Прикордонну 1, у Сумах, де так само не створені відповідні умови.

Вирок Роману Приймі у Зарічному суді у справі про незаконне звалище медичних відходів на вулиці Прикордонній винесли у серпні 2021 року. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Попереднє засідання за фактом забруднення землі медичними відходами на вулиці Прикордонній перенесли через хворобу обвинуваченого.

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