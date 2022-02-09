Тернопільські борці греко-римського стилю Максим і Юрій Радики привезли з Одеси "золото" і "бронзу". Про це Суспільному розповів тренер Андрій Телебан.

За його словами, впродовж двох днів в Одесі тривав Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті засновника боротьби в Одеській області Івана Толмачова.

Учасниками змагань стало понад 280 спортсменів з усієї України та команди з Естонії, Киргизстану, Молдови. Вихованці КДЮСШ з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної Школи вищої спортивної майстерності відзначились вдалими виступами на турнірі. Так, серед юнаків віком до 17 років у ваговій категорії 55 кг Юрій Радик виборов бронзову нагороду, а Максим Радик у ваговій категорії 71 кг став переможцем, посівши перше місце. Обидва спортсмени навчаються у Великоберезовицькій ЗОШ.

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