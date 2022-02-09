COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 819 нових випадків, померли три людини

Протягом минулої доби 8 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 819 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 43 випадки менше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусу померли три людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 406, у Первомайську ― 66, в Южноукраїнську ― 40, в Очакові ― 21, у Вознесенську ― п'ять. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 281 новий випадок коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 103 дитини до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіла 130 221 людина.

Протягом минулої доби одужали 294 людини. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужала 115 961 людина.

За минулу добу 8 лютого медики зареєстрували три летальні випадки, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

"Серед померлих: з Миколаєва дві людини, на інших адміністративних територій області один померлий. За віковими категоріями померлі відносяться: 50-59 років ― одна людина, 60-69 років ― одна людини, 80-89 ― років одна людина", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 9 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 1 035 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 187 хворих, із них 26 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 40,46 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3 587 нових випадків коронавірусної хвороби та три смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1 012 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 вісім людей.

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