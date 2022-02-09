Міжрегіональний центр розмінування та швидкого реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій у 2021 році підготував 400 фахівців за спеціальностями "сапер" та "ідентифікатор". На базі установи представники Офісу координатора проєктів Української організації безпеки і співробітництва в Європі та Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування домовилися про співпрацю.

База розташована у селі Ватутіне за 40 кілометрів від Харкова. Сапер Андрій Степанець працює у центрі три роки — вилучає боєприпаси часів Другої світової й війни на сході України: "Набої, артилерійські снаряди. Ми працювали в цьому напрямку. Але є підрозділи, які займаються саме мінними полями".

Суспільне Харків У центрі розмінування та швидкого реагування на Харківщині готують саперів та ідентифікаторів

Навчання для саперів триває три місяці. Слухачами можуть стати поліцейські, рятувальники або працівники науково-дослідницького центру Міністерства внутрішніх справ України, розповідає викладач пункту підготовки фахівців піротехнічних підрозділів Антон Путря.

У центрі — вісім навчальних місць. На імітованій дорозі вчаться шукати вибухові пристрої.

Суспільне Харків Фахівець піротехнічних підрозділів Антон Путря вчить, як шукати вибухові пристрої

"Якщо так воно не видно, де що розташоване, але у нас між деревами розташовані гранати на розтяжках. Ось приклад є, що навіть звичайна пляшка може бути датчиком цілі для міни", — говорить Путря.

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Відпрацьовують і навички ручного вилучення вибухівки. Як ліквідувати бомби та відрізнити одну вибухівку від іншої, навчає старший викладач центру Петро Глазун.

За тиждень іспит складатиме рятувальник зі Львова Роман Типа та близько тридцяти його одногрупників. Поки засвоює теорію: "В кожному загоні має бути два-три ідентифікатори, які будуть виїжджати на якісь вибухові пристрої, щоб ідентифікувати".

За словами заступника начальника центру Владислава Федорцова, саперів та ідентифікаторів в Україні навчають лише у центрі на Харківщині.

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