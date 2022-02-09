На Донеччині підприємство оштрафують за забруднення водного об'єкта

Державна екологічна інспекція готує претензію за завдану шкоду довкіллю для пред’явлення одному з підприємств на Донеччині. Загальна сума розрахованих збитків за наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами склала близько 1 млн. грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Донецькій області.

"Державною екологічною інспекцією у Донецькій області з 19 січня цього року по 2 лютого було проведено позапланову перевірку ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на дотримання вимог використання водними ресурсами", — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що були взяті проби на вміст забруднюючих речовин у зворотних водах на водовипуску № 9 і поверхневих водах водозаборів № 1, 2 Азовського моря. Зафіксовані перевищення шкідливих речовин

Додали, що наразі готується документація на виписання штрафу на компенсацію збитків довкіллю.

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