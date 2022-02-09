На Закарпатті за добу виявили майже тисячу нових випадків COVID-19

978 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 8 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 442 пацієнти одужали, п'ятеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 105 392 випадки COVID-19. 87 829 пацієнтів подолали хворобу, 2 609 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – 50%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 380 047 випадків COVID-19, 3 713 348 людей одужали, 101 887 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 34 353 хворих на COVID-19;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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