За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 565 осіб

1 565 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 575 людей, другою дозою – 706, бустерною дозою вакцинували 284 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 739 829 осіб.

ПО Україні 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом провели 30 854 534 щеплення.

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