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1 454 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 454 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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1 454 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

8 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 38 257 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 190 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2279 (+26);
  • Гадяцький – 1868 (+15);
  • Гадяч – 2828 (+8);
  • Глобинський – 3419 (+19);
  • Горішні Плавні – 8420 (+154);
  • Гребінківський – 1771 (+11);
  • Диканський – 2061 (+25);
  • Зіньківський – 3295 (+29);
  • Карлівський – 3379 (+21);
  • Кобеляцький – 2955 (+12);
  • Козельщинський – 1932 (+7);
  • Котелевський – 2339 (+1);
  • Кременчук – 20630 (+184);
  • Кременчуцький – 2946 (+28);
  • Лохвицький – 3986 (+78);
  • Лубенський – 1960 (+15);
  • Лубни – 6648 (+106);
  • Машівський – 1561 (+1);
  • Миргород – 5198 (+33);
  • Миргородський – 2195 (+14);
  • Новосанжарський – 2374 (+6);
  • Оржицький – 1492 (+22);
  • Пирятинський – 2792 (+13);
  • Полтава – 53877 (+421);
  • Полтавський – 8343 (+85);
  • Решетилівський – 2100 (+57);
  • Семенівський – 1599 (+20);
  • Хорольський – 2784 (+16);
  • Чорнухинський – 703 (+13);
  • Чутівський – 1782;
  • Шишацький – 2255 (+14).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 161 771 людини. Одужали за увесь час 142 988 людей, а летальних випадків — 4 018 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 765 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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