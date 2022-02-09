1 454 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

8 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 38 257 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 190 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2279 (+26);

Гадяцький – 1868 (+15);

Гадяч – 2828 (+8);

Глобинський – 3419 (+19);

Горішні Плавні – 8420 (+154);

Гребінківський – 1771 (+11);

Диканський – 2061 (+25);

Зіньківський – 3295 (+29);

Карлівський – 3379 (+21);

Кобеляцький – 2955 (+12);

Козельщинський – 1932 (+7);

Котелевський – 2339 (+1);

Кременчук – 20630 (+184);

Кременчуцький – 2946 (+28);

Лохвицький – 3986 (+78);

Лубенський – 1960 (+15);

Лубни – 6648 (+106);

Машівський – 1561 (+1);

Миргород – 5198 (+33);

Миргородський – 2195 (+14);

Новосанжарський – 2374 (+6);

Оржицький – 1492 (+22);

Пирятинський – 2792 (+13);

Полтава – 53877 (+421);

Полтавський – 8343 (+85);

Решетилівський – 2100 (+57);

Семенівський – 1599 (+20);

Хорольський – 2784 (+16);

Чорнухинський – 703 (+13);

Чутівський – 1782;

Шишацький – 2255 (+14).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 161 771 людини. Одужали за увесь час 142 988 людей, а летальних випадків — 4 018 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 765 жителів регіону.

Що відомо: