1 454 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

8 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 38 257 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 8 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 190 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2279 (+26);
- Гадяцький – 1868 (+15);
- Гадяч – 2828 (+8);
- Глобинський – 3419 (+19);
- Горішні Плавні – 8420 (+154);
- Гребінківський – 1771 (+11);
- Диканський – 2061 (+25);
- Зіньківський – 3295 (+29);
- Карлівський – 3379 (+21);
- Кобеляцький – 2955 (+12);
- Козельщинський – 1932 (+7);
- Котелевський – 2339 (+1);
- Кременчук – 20630 (+184);
- Кременчуцький – 2946 (+28);
- Лохвицький – 3986 (+78);
- Лубенський – 1960 (+15);
- Лубни – 6648 (+106);
- Машівський – 1561 (+1);
- Миргород – 5198 (+33);
- Миргородський – 2195 (+14);
- Новосанжарський – 2374 (+6);
- Оржицький – 1492 (+22);
- Пирятинський – 2792 (+13);
- Полтава – 53877 (+421);
- Полтавський – 8343 (+85);
- Решетилівський – 2100 (+57);
- Семенівський – 1599 (+20);
- Хорольський – 2784 (+16);
- Чорнухинський – 703 (+13);
- Чутівський – 1782;
- Шишацький – 2255 (+14).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 161 771 людини. Одужали за увесь час 142 988 людей, а летальних випадків — 4 018 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 765 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19