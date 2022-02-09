На деяких вулицях Полтави тимчасово не буде води

Деякі вулиці обласного центру 9 лютого тимчасово будуть без водопостачання. Це через проведення ремонтних робіт, розповіла Суспільному речниця підприємства «Полтававодканал» Ірина Філоненко.
За її словами, ремонт проводитимуть на водопровідних мережах, що на вулиці Героїв-пожежників. Водопостачання не буде у будинках таких вулицях Полтави:
- Харчовиків:
- Рожева;
- Огородня;
- Будівельна;
- Лютневої Роволюції;
- пров. Спортивний;
- Світла;
- пров. Промисловий;
- Дорошенка;
- Кондратенка;
- Зіньківська (непарна сторона).
Ремонтні роботи вже розпочали. Вони триватимуть орієнтовно до 17:00, розповіла Ірина Філоненко.