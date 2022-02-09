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На деяких вулицях Полтави тимчасово не буде води
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На деяких вулицях Полтави тимчасово не буде води

Вікторія Бондаренко
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На деяких вулицях Полтави тимчасово не буде води фото: pixabay.com

Деякі вулиці обласного центру 9 лютого тимчасово будуть без водопостачання. Це через проведення ремонтних робіт, розповіла Суспільному речниця підприємства «Полтававодканал» Ірина Філоненко.

За її словами, ремонт проводитимуть на водопровідних мережах, що на вулиці Героїв-пожежників. Водопостачання не буде у будинках таких вулицях Полтави:

  • Харчовиків:
  • Рожева;
  • Огородня;
  • Будівельна;
  • Лютневої Роволюції;
  • пров. Спортивний;
  • Світла;
  • пров. Промисловий;
  • Дорошенка;
  • Кондратенка;
  • Зіньківська (непарна сторона).

Ремонтні роботи вже розпочали. Вони триватимуть орієнтовно до 17:00, розповіла Ірина Філоненко.

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