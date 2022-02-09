COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 1012 випадки захворювання

За добу, 8 лютого, в Херсонській області зафіксували 1012 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 79 дітей та 33 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків діагностували у жителів Херсонського району - 835. Також захворіли 91 людина зі Скадовського району, 40 - з Бериславського, 32 випадки в Генічеському та 14 людей з Каховського районів.

Стан хворих задовільний, 940 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 72 людини.

Померли семеро людей, одужали 238 жителів області.

Наразі в області 93 145 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу 7 лютого, в Херсонській області зафіксували 963 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 99 дітей та 36 медичних працівників.

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