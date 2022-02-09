У парламенті Словаччині 8 лютого під час затвердження оборонної угоди зі США депутат від ультраправої "Народної партії Наша Словаччина" Андрей Медвецький облив водою прапор України. А його колега Марек Котлеба дав ляпаса одному з депутатів, що тримали прапор.

Про це повідомляють Hospodárske noviny та InfoPost.

"Народна партія Наша Словаччина", яка перебуває в опозиції, вважає оборонну угоду зі США (яка дозволяє американським військовим користуватися двома словацькими аеропортами) загрозою суверенітету країни.

Під час розгляду угоди депутати зривали виступ міністра оборони Словаччини Ярослава Надя і представників партій влади. Так, Медвецький і його однопартієць Петер Крупа стали біля трибуни і розгорнули словацький прапор, заблокувавши її.

Після цього депутати від партії "Свобода і Солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розгорнули перед ними прапор України. На це Медвецький відреагував, обливши прапор водою з пляшки.

По тому однопартійці Медвецького — Марек Котлеба і Станіслав Мізік — вирвали прапор із рук Жіяка, а Котлеба ще й ударив його по обличчю, від чого в депутата злетіла захисна маска. Головуючий був змушений зробити перерву в засіданні; по її завершенні розгляд угоди перенесли на 9 лютого.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який перебував у цей час із візитом в Україні, перепросив за поведінку депутатів. "Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Приносимо вибачення дипломатичним шляхом", — написав дипломат у Facebook.

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Як нагадує Hospodárske noviny, Медвецький був двічі судимий за побиття людини і водіння в стані алкогольного сп’яніння. Марека Котлебу штрафували за продаж одягу з нацистською символікою. А Станіславу Мізіку оголошували підозру за публікацію антисемітських дописів у Facebook — але він уникнув покарання, бо його захист довів, що чоловік не вміє користуватися комп’ютером.

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