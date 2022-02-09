У Сумській області за добу коронавірус підтвердили у 1597 людей. 15 людей померли від ускладнень хвороби. Такі дані оприлюднили 9 лютого на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Одужання за добу підтвердили у 599 людей. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 26843 людини.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 166 654 людей, з яких 3 067 людей померли. Одужання підтвердили у 136 744 жителів області.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 480 людей, другу дозу – 857 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 380. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 445 814 людей, двома дозами – 427 426.

Лікарні, виділені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування, заповнені на 49,4%. Найбільше завантажена лікарня в Недригайлові - на 84,4%. До апаратів ШВЛ в області підключені 38 людей, з них у Сумах - 29 людей.

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