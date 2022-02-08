Відсутність спаду кількості захворювань на COVID-19, заповненість лікарняних ліжок та вакцинація в області — голова Закарпатської ОДА Віктор Микита розповів Суспільному про причини введення "червоної зони" на Закарпатті.

За словами Віктора Микити, станом на 8 лютого на Закарпатті на COVID-19 хворіють понад 5 тис. людей.

"Це удвічі більша кількість, ніж за аналогічний період у 2021 році. Наразі у лікарнях області завантажений 51% ліжок для дорослих пацієнтів та близько 40% ліжок для дітей. З дорослих, які перебувають на лікуванні — 37% потербують кисневої допомоги. За кількістю захворювань Закарпаття побило мабуть усі рекорди. Ми бачимо, що немає чіткого спаду захворювання, ми йдемо по прямій і розуміємо, що потрібно обірвати цей ланцюг передачі захворювання, щоб взяти ситуацію під контроль", — повідомив голова ОДА.

Віктор Микита розповів, що перебування Закарпаття у червоній зоні може стимулювати громадян до вакцинації.

"З тих людей, які хворіють, вакциновані тільки 30%. З тих 30%, які захворіли, близько 5% перебувають у лікарні. Тобто, ми розуміємо, що вакцинація працює. Наразі вакцини в області достатньо. Працює понад 200 пунктів вакцинації, відкриті навіть у вихідні дні", — каже Віктор Микита.

Голова Закарпатської ОДА розповів, що після запровадження "червоної зони" в області упродовж тижня очікують зменшення кількості захворювань на COVID-19.

Читайте також:

Закарпаття переходитиме до "червоної" зони з 11 лютого;

У семи медзакладах Закарпаття встановлять кисневі станції: які лікарні їх отримають.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram