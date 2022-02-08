У Станиці Луганській затримали колишнього заступника ватажка так званої "Казачьей национальной гвардии". Затриманий їхав оформлювати ID-паспорт та українську пенсію.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як повідомили у пресслужбі, житель антрацитівського району Луганщини у 2014 році був призначений окупантами заступником одного з ватажків "Казачьей национальной гвардии". Це підрозділ воював проти українських військових на території Антрацитівського та Сорокинського (Краснодонський район — ред.) районів Луганщини.

У ході оперативних дій співробітники контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.

"Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону", — повідомили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо

Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.

У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.

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