У Станиці Луганській затримали колишнього заступника ватажка так званої "Казачьей национальной гвардии". Затриманий їхав оформлювати ID-паспорт та українську пенсію.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Як повідомили у пресслужбі, житель антрацитівського району Луганщини у 2014 році був призначений окупантами заступником одного з ватажків "Казачьей национальной гвардии". Це підрозділ воював проти українських військових на території Антрацитівського та Сорокинського (Краснодонський район — ред.) районів Луганщини.
У ході оперативних дій співробітники контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.
"Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону", — повідомили в СБУ.
Затриманому повідомили про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Що відомо
- Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.
- У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.