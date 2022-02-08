У Сумах повідомили про місце, де нібито видають готівкою тисячу за вакцинацію

У Сумах з’явилося місце, де нібито видають готівкою ковідну тисячу. Про це повідомив сумчанин Дмитро Тищенко. Він звернувся у поліцію із заявою про те, що у його офіс на вулиці Кузнечній протягом останнього тижня щодня заходять люди у пошуках місця, де видають готівкою "ковідну" тисячу.

"Вчора вже п’ята людина заходила, нас це, як мінімум, як працівників офісу, почало напружувати. Вирішили повідомити правоохоронні органи, про те, що, на наш погляд, не дуже легальна схема відбувається з виведенням цих коштів. Попри і моє, в тому числі, скептичне ставлення до організації цього процесу, вивід в готівку цих коштів видається максимально юридично неправильним, на мій погляд", — сказав Тищенко.

На його думку, видача відбувається десь у сусідніх з його офісом приміщеннях. Як розповів Дмитро, від людей, які потрапляли "не туди", він дізнався, що на руки можна отримати 800 гривень, 200 залишається підприємцю, який організував цю схему.

Приміщення на вулиці Кузнечній

Заяву Тищенка зареєстрували в Сумському районному управлінні поліції. Наразі інформацію перевіряють, сказали в Нацполіції Сумської області.

"Таке звернення було зареєстровано вперше по місту Суми. Кваліфікувати таке правопорушення за певною статтею адміністративного чи кримінального кодексу можливо буде лише після того, коли ми дізнаємося всі обставини правопорушення", — зазначила інспекторка відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Катерина Шосталь.

"Законодавець на сьогодні не визначив відповідальності за порушення при використанні цієї тисячі гривень при її отриманні. Відсутня як кримінальна, так і адміністративна і цивільна відповідальність", — сказав адвокат Юрій Ломака.

Що відомо