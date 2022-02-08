Газопостачання у третьому та четвертому під’їздах багатоповерхівки на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух, почнуть відновлювати о 9:00 9 лютого. Про це Суспільному розповіла речниця підприємства ”Кіровоградгаз” Олена Нікітіна. Ремонт мережі та підготовчі роботи, з її слів, завершили о 18:00 8 лютого.

Газопостачання у двох під’їздах будинку планували відновити до кінця дня 8 лютого. Про це розповів головний інженер ”Кіровоградгазу” Сергій Тимофієв.

О 8:30 працівники газової служби почали ремонтувати газопровід у будинку. Будівельники підрядної організації продовжували зварювати опори для укріплення з підвалу стіни між першим та другим під’їздами. Без газопостачання, на час газових ремонтних робіт, зі слів інженера, залишились корпуси №1 і №2 на вулиці Попова, 24.

”Для того, щоб встановити дві секційні засувки, щоб від’єднати другий корпус від першого. Встановимо й засувки, щоб розділити в будинку, де стався вибух, треті-четвертий і перший-другий під’їзди. Сьогодні ж плануємо повністю обстежити і запустити газ в корпус №2 та третій і четвертий під’їзди корпусу №1”.

Суспільне Кропивницький

Що відомо

Начальниця житлово-експлуатаційної організації №4 Людмила Запорожець сказала, що на ранок 8 лютого в цьому будинку встановили 26 пластикових вікон, підвіконня та відливи. Замовили ще десять балконних блоків: ”Заборонено проживати у 18 квартирах першого під’їзду корпусу №1 та 35 квартирах другого”.

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