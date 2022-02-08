Жителі Берестівської сільської громади Запорізької області можуть змінити свою виборчу адресу до 10 лютого включно, щоб проголосувати на проміжних місцевих виборах депутатів 27 березня.

Про це Суспільному повідомила секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна.

"Відповідно, там де фактично проживаєш, там можеш голосувати. Але, щоб прийти на дільницю й проголосувати за фактичним місцем проживання, скористатися своїм правом голосу, треба змінити виборчу адресу, подавши відповідну заяву", — каже фахівчиня.

Подати заяву на зміну виборчої адреси можуть усі мешканці Запоріжжя та області, які проживають не за місцем реєстрації. Змінити виборчу адресу можна двома шляхами: письмово або в електронній формі. Заява розглядатиметься протягом 15 діб.

"Для подачі заяви письмово треба прийти особисто до органу ведення Державного реєстру виборців та заповнити там заяву пред'явивши паспорт. І другий спосіб - це заповнити електронну форму на сайті Державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати обов'язково електронний підпис", — пояснює Олена Гатаулліна.

Як зазначає фахівчиня, змінити місце голосування онлайн не складно. Для цього потрібно зайти на сайт Державного реєстру виборців та обрати там відповідну форму для зміни виборчої адреси: "У цій заяві вказати ту адресу фактичного проживання, яку виборець хоче визначити як свою нову виборчу адресу. Вказати електронну пошту на яку виборець може отримати відповідь за результатами розгляду своєї заяви".

Останнім кроком для зміни місця голосування буде підписання заяви цифровим підписом, додала Олена Гатаулліна.

Читайте також: Профільний комітет ВР погодив дату проведення позачергових виборів мерів Запоріжжя та Бердянська

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram