На запоріжців очікує потеплішання до +9

Протягом кількох днів у Запоріжжі очікується значне потеплішання, стовпчик термометра підніметься до 9 градусів тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

9 лютого температура вночі становитиме до -2, а вдень підніметься до +4, буде хмарно, але опадів не очікується.

10 лютого вночі також очікують мороз до -2 градусів, але вдень температура повітря підніметься до +5. Дощу синоптики також не прогнозують, не зважаючи на те, що небо буде вкрите хмарами.

Найтепліший день тижня настане у п'ятницю, 15 лютого. Вночі температура опуститься лише до 0 градусів, але вдень, не зважаючи на помірну хмарність, буде тепло — до +9. Опадів синоптики також не очікують.

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