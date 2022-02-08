На Івано-Франківщині затримали групу чоловіків, які у несправжніх "реабілітаційних центрах", ймовірно, утримували нарко- та алкозалежних людей. Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

Як інформують у дописі, чоловік із трьома спільниками створили кілька закладів закритого типу, у яких мали допомагати людям вилікуватися від наркотичної та алкогольної залежності.

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області Чоловік із трьома спільниками створили кілька закладів закритого типу

"Вони викрадали хворих та примусово утримували в ізоляції протягом тривалого часу, а їхнім родичам повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання у "реабілітаційних центрах", — повідомляють у прокуратурі.

За "лікування" хворого чоловіки отримували 7-10 тис. грн щомісяця. Крім того, організатори погрожували людям та займалися психологічним насильством.

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області Слідчі вилучили гроші, документи, медикаменти та два автомобілі

Поліцейські провели чотири обшуки у цих закладах та звільнили 50 людей. Також слідчі вилучили гроші, документи, медикаменти та два автомобілі.

Чотирьох зловмисників затримали поліцейські. Пізніше їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи.

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