logo logo
На Франківщині затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно утримували нарко- та алкозалежних людей
Регіони

На Франківщині затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно утримували нарко- та алкозалежних людей

Ольга Клим
·
·
На Франківщині затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно утримували нарко- та алкозалежних людей Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині затримали групу чоловіків, які у несправжніх "реабілітаційних центрах", ймовірно, утримували нарко- та алкозалежних людей. Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

Як інформують у дописі, чоловік із трьома спільниками створили кілька закладів закритого типу, у яких мали допомагати людям вилікуватися від наркотичної та алкогольної залежності.

На Франківщині затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно утримували нарко- та алкозалежних людейФото: Прокуратура Івано-Франківської області

Чоловік із трьома спільниками створили кілька закладів закритого типу

"Вони викрадали хворих та примусово утримували в ізоляції протягом тривалого часу, а їхнім родичам повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання у "реабілітаційних центрах", — повідомляють у прокуратурі.

За "лікування" хворого чоловіки отримували 7-10 тис. грн щомісяця. Крім того, організатори погрожували людям та займалися психологічним насильством.

На Франківщині затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно утримували нарко- та алкозалежних людейФото: Прокуратура Івано-Франківської області

Слідчі вилучили гроші, документи, медикаменти та два автомобілі

Поліцейські провели чотири обшуки у цих закладах та звільнили 50 людей. Також слідчі вилучили гроші, документи, медикаменти та два автомобілі.

Чотирьох зловмисників затримали поліцейські. Пізніше їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди