На Івано-Франківщині затримали групу чоловіків, які у несправжніх "реабілітаційних центрах", ймовірно, утримували нарко- та алкозалежних людей. Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.
Як інформують у дописі, чоловік із трьома спільниками створили кілька закладів закритого типу, у яких мали допомагати людям вилікуватися від наркотичної та алкогольної залежності.
"Вони викрадали хворих та примусово утримували в ізоляції протягом тривалого часу, а їхнім родичам повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання у "реабілітаційних центрах", — повідомляють у прокуратурі.
За "лікування" хворого чоловіки отримували 7-10 тис. грн щомісяця. Крім того, організатори погрожували людям та займалися психологічним насильством.
Поліцейські провели чотири обшуки у цих закладах та звільнили 50 людей. Також слідчі вилучили гроші, документи, медикаменти та два автомобілі.
Чотирьох зловмисників затримали поліцейські. Пізніше їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи.
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