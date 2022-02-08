Фігуристи з Донеччини вибороли золоті медалі на змаганнях Winter Cup 2022

Фігуристи секції фігурного катання хокейного клубу "Маріуполь" отримали чотири золоті медалі на всеукраїнських змаганнях Winter Cup 2022. Змагання відбулися у суботу, 5 лютого, у Києві.

Валерія, Катерина та Єлизавета вибороли золоті медалі та посіли на змаганнях перші місця.

"Там легко зробити елемент «ліхтарик». Складний елемент - це ти стрибаєш, крутишся або просто захід і просто в кружлянні, потім ногу опускаєш і крутишся", - розповіла фігуристка хокейного клубу «Маріуполь» Валерія Зеленько.

Катерині 6 років, займатися фігурним катанням почала у п'ять, на змаганнях каже, була в перше.

"У моїй програмі було зробити "винт" із сальто, і я дуже переживала робити сальто", - розповіла фігуристка хокейного клубу "Маріуполь" Катерина Рой.

Єлизавета тренується в секції шість днів на тиждень по 4 години. Це каже її треті змагання та друга золота медаль.

"Я їхала по кругу перебіжкою. Зробила хвилю й одразу стала у "ластівку", - розповіла фігуристка хокейного клубу "Маріуполь" Єлизавета Залівча.

У всеукраїнських змаганнях Winter Cup 2022 взяли участь 13 вихованців секції фігурного катання хокейного клубу "Маріуполь", чотири з них отримали золоті медалі, чотири срібні, двоє вибороли бронзу.

"В основному була представлена категорія "бігінус+", це з категорій початківців і хлопчик з дівчинкою виступали за старшою категорією - бронза, це вже яка займається від 2 до 4 років", - розповів головний тренер з фігурного катання хокейного клубу «Маріуполь» Андрій Савченко.

Надалі фігуристи готуватимуться до Всеукраїнських змагань з фігурного катання які пройдуть 18 лютого у Полтаві. Від Маріуполя туди поїде 47 фігуристів.