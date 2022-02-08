Івано-Франківськ готовий приймати у місті посольства інших країн, які можуть переїхати на Західну Україну у випадку військового вторгнення. Про це в онлайн-зверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Зокрема, міська влада вже готує лист до посольства Сполучених Штатів Америки.
"Прочитали сьогодні, що посольство США розглядає можливість переїхати на Західну Україну. Івано-Франківськ готовий допомогти та прийняти посольство", — розповів Руслан Марцінків.
З його слів, якщо посольство вирішить переїхати у Франківськ, то його розмістять у будівлі локомотиворемонтного заводу.
"Ми розглядаємо варіант, щоб запропонувати частину локомотиворемонтного заводу, аби прийняти посольство. Огородимо цю територію згідно з вимогами установи", — проанонсував Марцінків.
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