В Центрі надання адміністративних послуг Одеської міськради на вулиці Косовській пройшла зустріч мешканців аварійного будинку на Хуторському провулку 6/3 з представниками мерії. Люди намагались дізнатись, чому за 10 місяців з моменту вибуху газу в будинку вони не отримали тимчасового житла. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала подію.

За словами чиновників, громадяни не отримали тимчасового житла, бо не надали повний пакет документів, необхідний для того аби питання розглянув виконавчий комітет.

"Поки не буде повного пакета документів, на жаль, законодавчо ми не можемо надати мешканцям житло. Тому ми на себе взяли ініціативу допомогти нашим мешканцям зібрати ті документи, які вони за якихось причин не змогли зібрати. Я думаю, що як тільки ми зберемо увесь пакет документів, ми вам повідомимо", – пояснила директорка Департаменту міського господарства Одеської міськради Наталія Мостовських.

Суспільне Одеса

На зустріч з владою прийшло шестеро власників квартир. Одна з них, Ірина Чернієнко, розповіла, що не зібрали пакет документів раніше, бо юристи міськради не виходили на зв'язок і не пояснили, які ще довідки потрібно донести кожному із заявників.

"Ми отримували одну загальну відповідь – тимчасове житло нікому не надається, оскільки ми не зібрали повний пакет документів. Ми намагалися зв'язатися з юристом, нам його номер дали на минулій зустрічі, але він постійно був то на нараді, то просто не відповідав на дзвінки", – каже Ірина Чернієнко.

Суспільне Одеса

Наразі мешканці будинку на Хуторському провулку відрізані від міських комунікацій.

"Скоро вже буде рік, а вони тільки обіцяють і обіцяють. Документи я вже три рази збирала, усі не такі. А зараз ніхто нічого і не каже. Ми не знаємо, що далі на нас чекає. По-перше, у будинку страшна сирість, а ще й немає газу, опалення. Світла теж не було, але ми його самі зробили, бо без нього взагалі ніяк", – розповіла мешканка будинку Марина Дмітрієва.

Що відомо

У квітні унаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку, що в Суворовському районі Одеси, спалахнула пожежа. За інформацією надзвичайників, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни та міжповерхові сходи.

Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. Усього надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку.

У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни будинку, де раніше вибухнув газ. Чиновники зазначили, що планують відновити дім та готують відповідний проєкт. З міського бюджету на нього виділили 50 тисяч гривень.

28 січня В Хуторському провулку на будівельників впала стіна. Один чоловік загинув, двох госпіталізували. Інцидент трапився під час планових робіт з демонтажу.

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