За добу коронавірус підтвердили у майже тисячі буковинців: географія поширення

7 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 968 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 844 випадки інфікування, з них 463 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 38, у Дністровському – 86.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 7 лютого перебуває 1 099 людей. У 959 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 140 – мають підозру на інфікування. За добу 291 буковинець одужав від коронавірусу.

За добу до лікарень шпиталізували 47 людей. П'ять людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 141 972 випадків інфікування коронавірусом, 118 565 людей одужали, а 3 186 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 7 лютого в області першою дозою 297 438 людей, що складає 32,59% населення області. Другою дозою імунізували 284 799 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 616.

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