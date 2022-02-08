За добу коронавірус підтвердили у майже тисячі буковинців: географія поширення

7 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 968 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.
Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.
У Чернівецькому районі виявили 844 випадки інфікування, з них 463 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 38, у Дністровському – 86.
У лікарнях області станом на 7 лютого перебуває 1 099 людей. У 959 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 140 – мають підозру на інфікування. За добу 291 буковинець одужав від коронавірусу.
За добу до лікарень шпиталізували 47 людей. П'ять людей з коронавірусом померли.
Що відомо
- Загалом в області виявили 141 972 випадків інфікування коронавірусом, 118 565 людей одужали, а 3 186 померли.
- 25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 7 лютого в області першою дозою щепили 297 438 людей, що складає 32,59% населення області. Другою дозою імунізували 284 799 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 616.
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