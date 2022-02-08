Херсонський міський суд арештував 14 літаків російського авіаперевізника, які незаконно перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Про це йдеться у телеграм-каналі прокуратури АРК та м. Севастополя.

Кримінальне провадження відкрили за чотирма статтями. За даними слідства, російська авіакомпанія "Газпром авіа" незаконно використовувала 14 пасажирських літаків марок "Dassault Falcon", "Sukhoi Superjet" та "Boeing" для перельоту осіб через державний кордон України, порушуючи правила міжнародних польотів.

Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України.

Що відомо:

За даними прокуратури АРК і Севастополя, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до Криму в порушення законодавства.

За порушення правил міжнародних польотів накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова.

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