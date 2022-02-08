У Тернополі проводять чемпіонат міста з фристайлу

Понад 80 спортсменів беруть участь чемпіонаті міста з фристайлу. Про це Суспільному розповіла директорка спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву "Екстрім" Тетяна Романишин.

За її словами, змагаються спортсмени 2004 – 2015 року народження. Тетяна Романиши каже, могул – це дисципліна фрістайлу, учасники спускаються з гори на лижах горбистою трасою та виконують акробатичні стрибки.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Учасники спускаються з гори на лижах

Оцінюють змагання троє суддів, вони виставляють бали за техніку та швидкість проходження траси. Дистанція проходження 150 метрів.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Учасники виконують акробатичні стрибки

Що відомо