У Львові запрацював центр рекрутингу територіальної оборони

8 лютого у Львові на вулиці Пекарській, 41 запрацював центр рекрутингу територіальної оборони. Там усі охочі можуть отримати консультації, подати заяви і документи на вступ до сил територіальної оборони. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Центр відкрили у приміщенні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Він діє на другому поверсі. У центрі працюють два фахівці.

"Один із них — оператор довідкової служби, консультуватиме й надаватиме довідкову інформацію щодо вступу до територіальної оборони, необхідних для цього документів тощо. Інший фахівець — представник бригади територіальної оборони, безпосередньо прийматиме документи на вступ до бригади", — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Керівник обласної тероборони Валерій Курко розповів, що аби потрапити до тероборони, потрібно вступити на військову службу за контрактом у резерві. Контракт укладається строком від 3-х років. Вступити на військову службу можуть громадяни України віком від 18 до 57-ми років, які обов'язково повинні стояти на військовому обліку. Також у них має бути добрий стан здоров'я і відсутність судимості.

"Після перевірки цих документів – військового квитка чи довідки, запропонують посаду, яка є в штаті сил територіальної оборони, і людина напише заяву на вступ до територіальної оборони – в нашій Львівській області це 103 бригада. Тоді отримає перелік документів, які їй необхідно буде зібрати для оформлення особової справи і подачі в районні центри комплектування та соціальної підтримки – колишні військкомати. Вони сформують особову справу і призвуть їх до лав Збройних сил України. Після цього – підпишуть контракт для служби в резерві у складі сил територіальної оборони", — пояснив командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

У перший день роботи центру рекрутингу на вулиці Пекарській заяву на вступ у територіальну оборону Львова написав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Консультації щодо вступу до територіальної оборони Львова можна отримати за номером Гарячої лінії 1580.

Що відомо

Станом на 5 лютого у Львівській області сформували сім батальйонів територіальної оборони. Про це Суспільному розповів керівник тероборони Львівської області Валерій Курко.

У мерії Львова підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців Львівської громади, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території громади, та розвиток інфраструктури.

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