В Ужгороді упродовж 9 лютого вмикатимуть навчальні сирени та гучномовці

В Ужгороді проведуть навчання з питань цивільного захисту населення із залученням гучномовців та електричних сирен. Про це попереджають у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області та управлінні охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міськради.

Як повідомила речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан, систему оповіщення вмикатимуть 9-го лютого двічі на день: близько 11.00 та після 12.00.

До ужгородців звертаються з проханням зберігати спокій. Адже сирени та гучномовці, які лунатимуть на територіях підприємств та організацій, будуть навчальними.

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