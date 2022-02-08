Заробітна плата медикам: чи достатньо фінансування на Миколаївщині

У січні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що передбачає підвищення базової заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності. На Миколаївщині триває процес підписання договорів з Національною службою здоров'я України. Станом на 8 лютого уже підписані контракти на суму 2 150 000 грн.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповів начальник управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко.

За словами Максима Безносенка, згідно з програмою "Медичних гарантій", у 2022 році бюджет НСЗУ збільшився до 157 млрд, а це на 36 млрд більше ніж бюджет 2021 року.

Відповідно до програми, базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановили для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я. Базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту. Дана постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Зі слів виконавчого директора Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Олександра Мосіна, АМУ до 27 січня 2022 року збирала інформацію від комунальних закладів охорони здоров'я та органів місцевого самоврядування про реальну забезпеченість таких заробітних плат.

"Асоціація міст України збирало цю інформацію для того, щоб безпосередньо пропрацювати з Міністерством охорони здоров’я, ті питання, на які громади не отримали відповіді. Наприклад, перше питання: як бути закладам, які не підписали пакети з НСЗУ, і зараз вони не можуть прорахувати свої надходження до закладів", — розповів Олександр Мосін.

За словами Максима Безносенка, для лікарень, що не в змозі виплачувати підвищену зарплатню, до кінця лютого триває збір інформації для отримання пакетів від Національної служби здоров'я України, що будуть розраховані на шість місяців, для того, щоб заклад міг виплачувати заробітну плату лікарям.

Вимоги до лікарень для отримання пакету від Національної служби здоров'я України:

Кількість медперсоналу: на одного лікаря додаткового персоналу не має перевищувати чотири людини

Медичний заклад має витрачати 70 відсотків на зарплатню, а 30 відсотків на розвиток закладу та інші його потреби;

Перед отриманням пакету-підтримки, медичний заклад має пройти перевірку Держаудитслужби. І тільки після її висновків НСЗУ може надати лікарні пакет-підтримки.

За словами Олександра Мосіна, пакети-підтримки від НСЗУ не можуть бути панацеєю для лікарень, якщо вони надаватимуться закладам тільки за певних вимог і тільки на термін шість місяців.

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