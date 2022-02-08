У Миколаєві лунатимуть сирени — перевірятимуть систему оповіщення

Дев'ятого лютого в Миколаєві перевірятимуть роботу автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Олександр Герасіменя.

Перевірку здійснюватимуть шляхом ввімкнення вуличних гучномовців у режимі електросирен.

Станом на 16:20 точний час запуску сирен, зі слів Олександра Герасімені, не відомий.

Що відомо

У Миколаївській області на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності встановлено 244 електросирени, з них 125 ‒ у Миколаєві.

У 2021 році на утримання електросирен з обласного бюджету виділили 717 тис. грн.

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