Тернопільські волонтери провели урок мужності

Урок мужності та патріотизму провели волонтери для учнів 26-ї школи Тернополя. На цей урок діти підготували малюнки та солодощі для військових, які передадуть на Схід. Про це Суспільному розповів волонтер Володимир Мосейко.

Чоловік каже, подякували дітям за їхні подарунки та розповіли, наскільки вони важливі для українських бійців. Що намалювала для захисників розповіла 10-річна Каріна Лещишин.

"Я передала малюнок з Україною і прапор. Я дуже дякую солдатам, що вони нас оберігають", – каже Лещишин.

Володимир Мосейко розповів, які ще школи планують відвідати із патріотичним уроком розповів:

"Ми проводимо таких акцій дуже багато, я знаю, що у п’ятницю ми їдемо в Кременецький район, де діти пекли печиво, щось ліпили, готували для наших військових. І це дуже важливо, що в школах є цей патріотизм дитячий зараз, коли ворог стоїть на кордоні",– каже Мосейко.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Володимир Мосейко

Зібрані малюнки відправлять бійцям цими вихідними або наступного тижня, розповів Володимир Мосейко.

Що відомо