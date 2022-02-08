Цього року у 17 територіальних громадах Львівської області встановлять системи оповіщення. Зараз 46 громад уже мають системи оповіщення. Про це розповів начальник обласного відділу зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення Олег Хомич.

До прикладу, у Мурованській громаді система оповіщення діє вже 2 роки. Вона коштувала 300 тисяч гривень. Гучномовці встановлені на п'яти локаціях – у п'яти селах громади. За словами голови громади, екстрених оповіщень ще не було. А говорять про коронавірус, небезпеку чадного газу та про ожеледицю.

Головний блок оповіщення мешканців села Сороки-Львівські розміщений у сільській раді. Спеціаліст із надзвичайних ситуацій Мурованської сільської ради Сергій Халін розповідає, сповіщення із обласного департаменту цивільного захисту надходять автоматично. А свої можуть вмикати локально.

Суспільне Львів Система сповіщення на приміщенні сільської ради

"Про COVID-19 кожен місяць доводимо, скільки захворіло . Про чадний газ, багато знаєте, людей гине, бо неправильно обслуговують свої пічки. Потім доводили про ожеледицю, яка була в нас, тобто доводимо основне, що треба знати населенню", — каже спеціаліст із надзвичайних ситуацій Мурованської сільської ради Сергій Халін.

У школі села Муроване на даху також встановили гучномовець майже рік тому.

"Спочатку був дуже великий переляк учнів, що то загуло і що сталося, але зараз вже до цього звикли. У нас є внутрішня система оповіщення, це 5 дзвінків, в такому випадку всі учні і вчителі виходять зі школи, в нас є спеціально розроблений план евакуації, відкриваються входи, вчителі разом з дітьми спускаються вниз, це займає в нас чотири з половиною хвилин. Ми вже це відпрацювали", — каже директор школи Андрій Юзич.

Суспільне Львів Школа села Муроване

До Мурованської громади належать 5 сіл. У кожному з них є по одній системі оповіщення, 3 — на школах та 2 — у приміщеннях сільських рад. Їх встановили у 2020 році. На це громада зібрала 300 тисяч гривень, каже голова громади Богдан Свистун.

У Львівській області є 73 територіальні громади. 46 з них мають місцеві системи оповіщення.

"Є такий коефіцієнт платоспроможності громади і відповідно до її доходів, обласний бюджет може виділяти від 20 до 80% вартості цієї системи. Громади звертаються до нас, що вони хочуть започаткувати чи створити, чи модернізувати чи удосконалити системи оповіщення і відповідно до цього коефіцієнту ми виділяємо кошти, на які вони закупляють обладнання, монтують і використовують", — каже начальник обласного відділу зв'язку та оповіщення Олег Хомич.

За словами Олега Хомича, цього року системи оповіщення встановлять ще у 17 громадах.

Що відомо

Станом на 5 лютого у Львівській області сформували сім батальйонів територіальної оборони. Про це Суспільному розповів керівник тероборони Львівської області Валерій Курко.

У мерії Львова підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців Львівської громади, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території громади, та розвиток інфраструктури.

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