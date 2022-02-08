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В Одеському порту виявили нелегальну партію електронних цигарок на понад 7 млн та браконьєрські сіті
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В Одеському порту виявили нелегальну партію електронних цигарок на понад 7 млн та браконьєрські сіті

Ксенія Процепова
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В Одеському порту виявили нелегальну партію електронних цигарок на понад 7 млн та браконьєрські сіті УСИ

Митники Одеського морського порту виявили контейнер з контрабандними електронними цигарками на суму 7,4 мільйона гривень, який прийшов з Китаю. Про це повідомили в пресслужбі Одеської митниці.

Відповідно до митних документів, у контейнері мали бути товари широкого вжитку: швабри, фломастери, дитячі іграшки, лінзи, ваги тощо.

В Одеському порту виявили нелегальну партію електронних цигарок на понад 7 млн та браконьєрські сітіОдеська митниця

Під час огляду співробітники митниці та обласної прокуратури виявили, що окрім зазначених товарів, у контейнері лежать понад 30 тисяч одноразових електронних цигарок китайського виробництва та 200 браконьєрських рибальських сітей, повідомили в пресслужбі.

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