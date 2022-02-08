Митники Одеського морського порту виявили контейнер з контрабандними електронними цигарками на суму 7,4 мільйона гривень, який прийшов з Китаю. Про це повідомили в пресслужбі Одеської митниці.
Відповідно до митних документів, у контейнері мали бути товари широкого вжитку: швабри, фломастери, дитячі іграшки, лінзи, ваги тощо.
Одеська митниця
Під час огляду співробітники митниці та обласної прокуратури виявили, що окрім зазначених товарів, у контейнері лежать понад 30 тисяч одноразових електронних цигарок китайського виробництва та 200 браконьєрських рибальських сітей, повідомили в пресслужбі.
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