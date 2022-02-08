Митники Одеського морського порту виявили контейнер з контрабандними електронними цигарками на суму 7,4 мільйона гривень, який прийшов з Китаю. Про це повідомили в пресслужбі Одеської митниці.

Відповідно до митних документів, у контейнері мали бути товари широкого вжитку: швабри, фломастери, дитячі іграшки, лінзи, ваги тощо.

Одеська митниця

Під час огляду співробітники митниці та обласної прокуратури виявили, що окрім зазначених товарів, у контейнері лежать понад 30 тисяч одноразових електронних цигарок китайського виробництва та 200 браконьєрських рибальських сітей, повідомили в пресслужбі.

Читайте також

Одеські митники причетні до контрабанди айфонів на 7 млн грн

На Одещині затримали торговців людьми, які продавали жінок у сексуальне рабство

На Одещині групу громадян підозрюють у незаконному переправленні людей за кордон

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області