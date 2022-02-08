Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв представив Юлію Погребняк у якості директорки департаменту освіти і науки міськради 7 лютого.

Про це повідомляють на сайті департаменту.

Дотепер Юлія Погребняк обіймала посаду першої заступниці директора департаменту та виконувала обов'язки його очільника.

Як раніше повідомляло Суспільне, попередній директор департаменту Станіслав Романчук звільнився 15 листопада минулого року, після того, як за дорученням в.о.о міського голови Анатолія Куртєва була створена комісія для службового розслідування фактів спричинення Романчуком матеріальних збитків громаді міста.

За інформацією руху "Чесно", Юлія Погребняк народилася у 1976 році. Має вищу освіту. Працювала директоркою колегіуму №98.

У 2014 році вона балотувалася до Верховної ради від партії "Солідарність жінок України", у 2015 — до Запорізької міської ради від партії "Європейська солідарність". А у 2020 році — до Запорізької обласної ради від партії "Порядок". Але не була обрана.

Згідно із декларацією кандидата на посаду, станом на 3 лютого 2022 року Юлія Погребняк має квартиру площею 97,85 м² та автомобіль TOYOTA 2010 року випуску. Також вона задекларувала квартиру площею 68,02 м², яка перебуває у власності її чоловіка.

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