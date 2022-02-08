logo logo
В Одесі відкрилась виставка абстрактного живопису "Нові мости"
МИСТЕЦТВОВИСТАВКАРегіони

В Одесі відкрилась виставка абстрактного живопису "Нові мости"

Ксенія Процепова
·
·
В Одесі відкрилась виставка абстрактного живопису "Нові мости" Суспільне Одеса

В Одеському музеї Західного та Східного мистецтва 8 лютого відкрилась виставка абстрактного живопису під назвою "Нові мости". На ній представлені роботи трьох митців Алли Алєксєєвої, Леоніда Багрія та Петра Лебединця. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка побувала на відкритті.

Як розповіла кураторка виставки Ганна Чубарь, виставка є алегоричним способом закріплення взаємин між різними куточками України, оскільки художники, роботи яких увійшли до експозиції, живуть і працюють у Києві та Одесі.

Сама ж тематика мостів, на думку організаторів, є сакралізованою та стає передвісником змін. Такі сенси й були покладені в основу проєкту. Загалом, в трьох залах музею були представлені 42 картини – усі вони поєднують у собі новітній авангардний погляд на типові жанри живопису: натюрморт, портрет, пейзаж.

В Одесі відкрилась виставка "Нові мости"Суспільне Одеса

В Одесі відкрилась виставка "Нові мости"Суспільне Одеса

В Одесі відкрилась виставка "Нові мости"Суспільне Одеса

Читайте також

  • В музеї Західного та Східного мистецтва відкрилась виставка аналогових фотографій.
  • В музеї особистих колекцій Блещунова працює виставка "Театрально-масковий режим".
  • В Одеському художньому музеї представили 15 робіт Харківського художника-графіка.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди