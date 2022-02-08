В Одеському музеї Західного та Східного мистецтва 8 лютого відкрилась виставка абстрактного живопису під назвою "Нові мости". На ній представлені роботи трьох митців – Алли Алєксєєвої, Леоніда Багрія та Петра Лебединця. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка побувала на відкритті.

Як розповіла кураторка виставки Ганна Чубарь, виставка є алегоричним способом закріплення взаємин між різними куточками України, оскільки художники, роботи яких увійшли до експозиції, живуть і працюють у Києві та Одесі.

Сама ж тематика мостів, на думку організаторів, є сакралізованою та стає передвісником змін. Такі сенси й були покладені в основу проєкту. Загалом, в трьох залах музею були представлені 42 картини – усі вони поєднують у собі новітній авангардний погляд на типові жанри живопису: натюрморт, портрет, пейзаж.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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