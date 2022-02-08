Головну бухгалтерку Оріхівської гімназії №1 "Сузір'я" у Запорізькій області визнали винною у заволодінні бюджетними коштами. Суд засудив її до позбавлення волі строком на чотири роки та присудив відшкодувати місцевому департаменту освіти 334 тисячі гривень.

Про це 8 лютого повідомили на сайті Запорізької обласної прокуратури.

У вироку Оріхівського районного суду йдеться, що бухгалтерка, яка працювала у школі з 2010 року неодноразово зараховувала на свій рахунок гроші з бюджету навчального закладу. Частину з них вона використовувала на особисті покупки та погашення кредитів. Кошти із надлишків на рахунках гімназії нараховувалися їй під виглядом заробітної плати. При цьому в ухвалі суду наголошується, що достовірно визначити механізм утворення надлишків на шкільних рахунках виявилося неможливим.

Сама жінка під час слідства запевняла, що нараховувала надлишкові кошти на свій рахунок для того, щоб видати їх готівкою співробітникам, які не мали, з тих чи інших причин, можливості користуватися банківськими картками. При цьому, вона визнала, що протягом 2019 року перерахувала собі на рахунок 23 тис. грн безпідставно, оскільки "їй були потрібні гроші".

Загалом, за версією слідства, з 2015 до 2017 року бухгалтерка заволоділа грошима на суму 144,4 тис. грн. Втім суд виправдав її у цьому епізоді за недоведеністю складу злочину, але в оборудках, вчинених з 2018 до 2019 року, на суму 174 тис. грн, суд визнав її винною.

Жінку засудили до чотирьох років позбавлення волі, також вона має відшкодувати навчальному закладу 294 тис. 693 грн, та виплатити 39 тис. 783 грн державі за проведення експертизи.

Суспільне звернулося за коментарем до відділу освіти, молоді і спорту Оріхівської міської ради, але там не змогли надати коментар, посилаючись на те, що всі контактні особи перебувають на лікарняному.

Також Суспільне намагалося зв'язатися з директором Оріхівської гімназії №1 "Сузір'я", але його не було на робочому місці у зв'язку із дистанційним режимом роботи.

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