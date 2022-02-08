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На Сумщині три години гасили пожежу в житловому будинку
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На Сумщині три години гасили пожежу в житловому будинку

Анна Скрипняк
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На Сумщині три години гасили пожежу в житловому будинку ДСНС України в Сумській області

Про пожежу у будинку села Спаське Сумської області рятувальникам стало відомо о 17:14 7 лютого. На 101 подзвонив сусід, який побачив полум'я й дим з-під покрівлі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Сумській області.

На місце виїхала чергова рятувальна команда з сусіднього села Алтинівка. Горіли стіни та покрівля на площі 35 м². Пожежні автоцистерни довелось дозаправляти за 2 км від осередку горіння. Загалом використали 16 тонн води.

О 20.10 пожежу загасили.

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