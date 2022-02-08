Незрячість — не перешкода: історія подружжя спортсменів із Запоріжжя

Олена та Олексій Ткаченко — запорізьке подружжя, яке упродовж 24 років все роблять разом: виховують сина, ділять хатні обов'язки, займаються пулденсом та працюють масажистами. Олена втратила зір в 30 років і відтоді чоловік та син стали її очима та опорою.

З подружжям поспілкувалася кореспондентка Суспільного Маргарита Галіч.

Родина Ткаченків веде активний спосіб житті: тричі на тиждень мають по три тренування на день. Розповідають, новий день втрьох починають з йоги о 7 ранку. Далі Олексій готує сніданок та робить Олені зачіску й макіяж, для цього він закінчив курси візажу.

Через вроджене захворювання, дистрофію сітківки ока, жінка втратила зір, коли їй було близько 30 років, зараз їй 44.

“Я себе готувала до того, що я буду втрачати зір, тому я не повинна втрачати в себе віру, я повинна знайти себе, навіть в такому стані. Для мене життєве кредо — ніколи не зупинятися на досягнутому. Чоловік взяв на себе багато обов'язків, які чоловікам складно брати”, — розповідає Олена.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Ткаченко

“На початку спільного життя я її підфарбовував від себе, як кажуть, а потім так, я дійсно пішов навчатися макіяжу, спеціально для того, щоб ще гарніше Олена виглядала”, — розповідає Олексій.

Він каже: те, що дружина не бачить, за 24 роки подружнього життя ніколи не було проблемою: “Тобі здається, що ти її уже десь бачив, і ти знаєш, що ти будеш з нею удвох, тобто я навіть і не задумувався".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Ткаченко

22-річний син подружжя Єгор вчиться в медичному університеті на невролога. Зараз разом з батьками поділяє їхнє захоплення йогою:

“Я долучився до своїх батьків, мені дуже сподобалося і, мабуть, йога сподобалася більше, ніж інші види спорту. Я пробував і на танці ходити, на акробатику, але йога найбільше підходить, тому це дуже правильний вибір, дуже корисний для здоров'я”, — зазначає Єгор Ткаченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Єгор Ткаченко

Олексій та Олена працюють масажистами. Чоловік упродовж п'яти років, Олена все життя, вона — спеціалістка з масажу вищої категорії. Олексій раніше виготовляв меблі, але змінив професію заради дружини, аби бути поруч.

Також близько п'яти років подружжя займається пулденсом — танцям на пілоні. На тренування їдуть після роботи. Олена додає, завдяки цьому виду спорту відчуває себе молодшою і здоровішою, за час занять схудла на 15 кг:

“Захоплення прийшло з розумінням того, що це дуже складно, що воно потребує великих зусиль, треба долати себе. Мені було дуже цікаво знайти заняття, яке допоможе зберегти здоров'я, красу. Нам з чоловіком подобається ламати стереотипи, коли всі кажуть, що в 40 років всі йдуть зі спорту, а ми навпаки — прийшли в цей вид спорту”, — зауважує Олена Ткаченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Олексій Ткаченко каже, що спочатку сприйняв таке захоплення досить скептично, адже дружина не бачить: "Коли подивився, як займаються на пілоні — це ж треба бачити, як та за що триматися, як стрибки здійснювати, підходи до пілона. Думав, що це може не вийти, а коли пішли на перше заняття, то вона досить легко почала виконувати вправи, тренер сама була в шоку".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Оксана Кірьянова робить постановки на виступи для пари, тренера з фізичних вправ мають іншого. Тренерка розповідає, за цей час вже побували на чемпіонатах не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Італії та Бразилії, де здобували перемоги.

“Мені стало цікаво, я зайшла, подивилася і одразу сказала Ані: “готуємо їх на чемпіонати”, тому що Олена — це феномен, це приклад любові до життя, це приклад, як потрібно жити, як потрібно себе любити, цінувати кожну хвилину, себе, чоловіка, друзів, усе”, — каже тренерка з пулденсу Оксана Кірьянова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Оксана Кірьянова

За словами Олени Ткаченко, зустріч з Оксаною була для них доленосною, а Олексій зазначає, що на виступах мало хто знає, що його дружина незряча, в них є свої секрети виступів:

"У наших виступах два пілони: один динамічний, який крутиться на, а другий статичний і треба перейти з одного пілону на другий, і ось в партері я її у ритмі танцю, щоб це не було дуже видно, що вона незряча”.

Подружжя Ткаченків кажуть, що хочуть своїм прикладом надихати інших людей, показати, що жодні проблеми зі здоров'ям не можуть завадити особистому розвитку:

“Навіть при таких вадах здоров'я можна мати гарну сім'ю, улюблену роботу, хобі, їздити по світу. Ми їздили, і вже були в Бразилії, в Італії”, — наголошує Олена Ткаченко.

Нині Олена та Олексій навчаються в Інституті здоров'я, спорту і туризму КПУ, планують опанувати фах реабілітологів, активно тренуються та готуються до майбутніх виступів.

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