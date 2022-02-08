8 лютого в Одесі скасували засідання земельної комісії через неявку трьох з шести членів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня у міськраді під час прийняття рішення.

На цьому засіданні мали розглядати зокрема зміну цільового призначення земельної ділянки загальною площею 10 гектарів на вул. Генерала Петрова під будівництво багатоповерхівок. Початок заходу запланували на 10:00, але до зали прийшли лише два члени комісії. Через це засідання перенесли на 12:00, але учасники так і не з'явилися.

Суспільне Одеса Автомобілі поліції та рятувальників біля міської ради в Одесі

Суспільне Одеса Поліція у приміщенні Одеської міської ради

З початку зібрання комісії біля міськради чергували співробітники поліції та рятувальники.

Депутатка міської ради Жанна Мандриченко розповіла, що члени комісії не попереджали про те, що вони не зможуть бути присутніми на засіданні.

"Ніякої інформації стосовно того, що колег не буде, ні в чаті, ні в телефонному зв'язку не було. Тому я, як і засоби масової інформації, представники громадськості, приїхала на 9:30, щоб розпочати комісію", – зазначила Жанна Мандриченко.

Суспільне Одеса Поліція у міській раді Одеси перед засіданням земельної комісії

Суспільне Одеса Члени земельної комісії в Одеській міській раді

Що відомо

2 лютого в Одеській міській раді відбулося засідання земельної комісії. Захід не обійшовся без підвищених тонів, суперечок та поліції

25 січня в Одеській міській раді під час засідання земельної комісії сталася сутичка між депутатом Верховної Ради України Артемом Дмитруком, його помічниками та представниками муніципальної охорони, які не пропустили їх до зали.

За даними пресслужби мерії, під час бійки травмувалися 10 людей. Серед них – 80-річний академік Української академії наук В’ячеслав Колін.

Народний депутат України Артем Дмитрук записав відеозвернення, у якому зазначив, що на засідання земельної комісії не пускали журналістів та громадських діячів. Цей факт обурив політика, що призвело до сутички.

засідання земельної комісії не пускали журналістів та громадських діячів. Цей факт обурив політика, що призвело до сутички. Артем Дмитрук заявив про те, що він зупинив свою діяльність у міжфракційному об'єднанні "Розумна політика". Його дії під час засідання класифікували як хуліганство за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Якщо провину депутата та людей, які представилися його помічниками, доведуть, їм загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.

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