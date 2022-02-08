Ринок землі. Про процедуру купівлі розповіла миколаївська фахівчиня

Згідно зі статтею 130 Земельного кодексу України купити землю можуть громадяни України, юридичні особи, які створені та зареєстровані на території України та за законодавством України. Крім того, землю мають право купувати територіальні громади, а також державні установи.

Про це в ефірі програми "Діалоги" Українського радіо "Миколаїв" розповіла начальниця відділу забезпечення якості надання безоплатної правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Ганна Гоголева.

За словами Ганни Гоголевої, у законі передбачений ряд обмежень щодо купівлі землі.

"Відповідно до закону, загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення не має перевищувати 100 гектарів, і зазначене обмеження поширюється на земельні ділянки, придбані до набуття цим законом сили", — сказала Ганна Гоголева.

Також є обмеження, щодо вартості землі, сказала Ганна Гоголева. Так, до першого січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути менше ніж її нормативно-грошова оцінка.

Як сказала правниця, розрахунки, пов’язані зі сплатою за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, проводяться у безготівковій формі.

За словами Ганни Гоголевої, для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки покупцеві та продавцю необхідно звернутися до нотаріуса з відповідними документами.

"При собі треба мати документи які посвідчують право власності на земельну ділянку, які посвідчують їх особу, які посвідчують громадянство України. Окрім того, повинні бути ідентифікаційні коди, а також в документі, який посвідчує право власності на земельну ділянку, повинен бути вказаний кадастровий номер цієї ділянки", — сказала Ганна Гоголева.

За словами Ганни Гоголевої, за кадастровим номером нотаріус перевіряє інформацію щодо власників, обмежень, обтяжень, перевіряє наявність у набувача кількості земель та несе відповідальність за цю сторону угоди.

"Нотаріус здійснює перевірки з урахуванням відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державного земельного кадастру та єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Якщо за результатами цієї перевірки знайдена якась невідповідність вимогам, то нотаріус повинен відмовити в укладанні цієї угоди", — розказала Ганна Гоголева.

За словами Ганни Гоголевої, нотаріуси наділені повноваженнями не тільки засвідчити угоду, а й провести її державну реєстрацію.

Що відомо

За даними Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 11 лютого у Миколаївській області зареєстровано 3 094 правочини на загальну суму 121 246 565 гривень. Було продано 13 119,6208 гектара землі.

03 листопада 2021 року Кабмін Постановою № 1147 затвердив нову методику нормативної грошової оцінки земель.

З 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі.

У ніч проти 31 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон про обіг сільськогосподарських земель, який є останньою умовою скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

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