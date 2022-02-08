У Дніпрі тривають "карантинні" рейди: співробітники "Муніципальної варти", департаменту реклами та поліцейські перевіряють транспортні засоби, магазини та заклади громадського харчування на дотримання епіднорм. Про це в етері Українського радіо Дніпра розповів старший інспектор "Муніципальної варти" Юрій Антонюк.

"У транспорті усі водії дотримуються масочного режиму, цього ж вимагають і від пасажирів. На Європейській площі у закладі громадського харчування працівниця відмовилася надавати документ про вакцинацію. З власником провели профілактичну бесіду щодо надання його підлеглою документу, і вже потім ухвалять рішення щодо притягнення до адміністративної відповідільності", - розповів Юрій Антонюк.

Загалом, за словами старшого інспектора, спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень у дотриманні вимог.

"Минулого року зафіксували 130 таких правопорушень, від початку цього року - лише 4", - каже Юрій Антонюк.

Разом з поліцейськими на дотримання карантинних обмежень суб`єктами господарювання проводять перевірки і працівники регіонального управління Держпродспоживслужби.

Як розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева, по області працює 40 мобільних груп.

"Минулого тижня перевірили 1474 суб`єкти господарювання, 12% з яких мали порушення. Наразі до адмінвідповідальності притягнуто 53 людини. Занепокоєння викликають порушення у закладах освіти, 16 керівників закладів притягнуто до адмінвідповідальності", - розповіла головна спеціалістка.

За словами Маргарити Малишевої, з початку цього року на дотримання карантинних обмежень перевірили більше семи тисяч суб`єктів господарювання, 167 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Що відомо

За порушення карантинних вимог – ч. 1 ст. 44-3 Кодексу про адмінпорушення – передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисячі гривень для фізичних осіб та від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб.

Частина 2 цієї статті передбачає відповідальність за порушення маскового режиму. Це штраф від 170 до 255 гривень.

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