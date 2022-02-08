Військовослужбовицю чернівецького прикордонного загону підозрюють у вимаганні хабарів. Ймовірно вона обіцяла за додаткову плату допомогти іноземцям перетнути кордон і не створювати їм перешкод.

Про це повідомили на сторінці служби безпеки в Чернівецькій області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, співробітниця прикордонного загону за 8,5 тисяч гривень обіцяла іноземцям не створювати перешкод для виїзду з країни та допомогти перетнути кордон.

Протягом грудня 2021 – січня 2022 року на особистий банківський рахунок жінка отримала майже 30 тисяч гривень.

Наразі їй повідомили про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою. Це карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.

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