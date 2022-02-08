Вибори у Бобринці. Як можна змінити адресу голосування

У місті Бобринець Кіровоградської області 27 березня відбудуться проміжні вибори депутата до міської ради. Люди, які не мають реєстрації за місцем постійного проживання, можуть взяти участь у голосуванні, змінивши виборчу адресу. Зробити це потрібно до 10 лютого включно. Про це Суспільному розповіла секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна.

За її словами, раніше участь у місцевих виборах могли брати лише ті виборці, які були зареєстровані на території відповідного округу.

"Деякі виборці, наприклад, переселенці, трудові мігранти не могли обирати місцеву владу та депутатів в одномандатних округах, тому що не мали реєстрації в своїй громаді. Тепер взяти участь у виборах можна, подавши заяву до Державного реєстру виборців про зміну виборчої адреси",— пояснила Олена Гатаулліна.

Як змінити виборчу адресу

1. Онлайн в особистому кабінеті виборця на сайті drv.gov.ua — за наявності електронного підпису

2. У паперовій формі — відвідавши відділ ведення Державного реєстру виборців

3. Через уповноважену людину, яка повинна мати нотаріальну довіреність

Змінити виборчу адресу онлайн

Щоб змінити виборчу адресу онлайн потрібно:

1: Зайти на офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців

2: Перейти у "Кабінет виборця"

3: Знайти розділ "Заяви, запити" та обрати у ньому "Звернення щодо зміни виборчої адреси"

4: Ідентифікувати себе за допомогою електронного підпису

5: Заповнити заяву та поставити електронний підпис

6: Підтвердження з реєстру має прийти на електронну пошту протягом 15 днів

7: Проголосувати на виборах.

Обов'язковою умовою зміни виборчої адреси онлайн є наявність електронного підпису.

Голосування відбудеться на двох дільницях

Виборчий процес у Бобринецькій громаді розпочався 5 лютого. Голосування відбуватиметься на двох дільницях, говорить начальник обласного відділу адміністрування Державного реєстру виборців Костянтин Яцук.

"За попередніми даними, участь у голосуванні візьмуть 1194 жителі міста. Адже кількість виборців буде змінюватись: тому що є люди, які на момент виборів досягнуть 18-річчя, виїдуть з міста помруть".

Міський голова Бобринця Леонід Кравченко розповів, що на проведення виборів з місцевого бюджету мають виділити 200 тисяч гривень. "Це попередні розрахунки, для мене і для людей – це величезна сума. Щодо депутатки (яку переобирають – ред.), то вона написала заяву, що не може працювати за станом здоров'я та у зв'язку з сімейними обставинами".

Заступник керівника секретаріату ЦВК Олександр Кришко сказав, що на сьогодні жоден з кандидатів не подав документи.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що повноваження депутата Бобринецької міськради склала Галина Волошина від партії "За майбутнє".

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