Конотопською окружною прокуратурою 43-річному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі 8 лютого.

Подія відбулася 4 лютого 2022 року у м. Конотоп. Там у кафе познайомилися чоловіки, після чого вони разом поверталися додому і між ними сталася бійка. За даними слідства, 44-річний підозрюваний побив свого знайомого, а потім зняв з нього куртку та кросівки, зірвав з шиї золотий ланцюжок, а також витягнув з кишені мобільний телефон. Після чого втік з місця події, а потерпілий чоловік помер від отриманих травм.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо

4 лютого у Конотопі знайшли тіло чоловіка.

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