З 9 по 12 лютого на території кількох населених пунктів Херсонщини відбудуться тактико-спеціальні навчання правоохоронців.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Facebook.

Навчання правоохоронців пройдуть на території Скадовського та Генічеського районів, а саме в Каланчаку та Новоолексіївці. Їх вчитимуть, як ліквідувати масові заворушення, знешкоджувати озброєних злочинців та звільняти захоплені об’єкти критичної інфраструктури. Поліція попереджає про деякі обмеження, зокрема перекриття руху та доступу до певних локацій, перевірки транспортних засобів та документів.

У навчаннях візьмуть участь поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та співробітники Державної міграційної служби.

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