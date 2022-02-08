Їздив без прав: на Хмельниччині чоловік намагався підкупити патрульного

На Хмельниччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно чоловіка, який намагався підкупити патрульного. Про це повідомили у секторі комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.

За їхньою інформацією, восени 2021 року чоловіка суд позбавив права керувати транспортними засобами, через водіння у нетверезому стані.

"Чоловік проігнорував це рішення. І вчора, 7 лютого, патрульні зупинили порушника, і під час складання протоколу за керування без посвідчення порушник почав пропонувати поліцейським гроші. Ті одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомлені.

Додають, наразі, чоловікові доведеться нести за свої дії як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Згідно з частиною 4 статті 126 КУпАП - керування транспортним засобом без відповідних документів йому загрожує штраф у розмірі понад 20 400 гривень. Та за фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейським за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу, обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 4 років.

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