Вищий антикорупційний суд переніс час засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних ("Слуга народу") з 9:45 8 лютого на 16:00. Причиною стало те, що підозрюваний не з'явився напередодні на засідання ВАКС, через те, що, за його словами, забув паспорт у Житомирі.

8 лютого о 9:45 заплановане засідання ВАКС з обрання запобіжного Кузьміних теж не відбулося. Нардеп не прийшов у ВАКС, а замість цього приїхав до Житомирського апеляційного суду і заявив, що хоче брати участь у засіданні через відеозв'язок.

Як передає кореспондентка Суспільного, ВАКС переніс засідання на 16:00 8 лютого. Прокурори вимагають для підозрюваного запобіжний у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Згодом Кузьміних повідомив, що перебуває в Житомирі.

"Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись", — написав він у Facebook.

Адвокатка нардепа Лариса Криворучко повідомила Суспільному, що він поїхав до житомирського суду "за місцем своєї реєстрації".

Журналістам, які очікували у ВАКС засідання, вона також повідомила, що Кузьміних поїхав в Житомир 7 лютого, бо забув паспорта за місцем проживання, а, оскільки телефон у нього вилучили, він не може надати цифрові копії документів.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.

Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

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