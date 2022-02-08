Вищий антикорупційний суд переніс час засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних ("Слуга народу") з 9:45 8 лютого на 16:00. Причиною стало те, що підозрюваний не з'явився напередодні на засідання ВАКС, через те, що, за його словами, забув паспорт у Житомирі.
8 лютого о 9:45 заплановане засідання ВАКС з обрання запобіжного Кузьміних теж не відбулося. Нардеп не прийшов у ВАКС, а замість цього приїхав до Житомирського апеляційного суду і заявив, що хоче брати участь у засіданні через відеозв'язок.
Як передає кореспондентка Суспільного, ВАКС переніс засідання на 16:00 8 лютого. Прокурори вимагають для підозрюваного запобіжний у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Згодом Кузьміних повідомив, що перебуває в Житомирі.
"Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись", — написав він у Facebook.
Адвокатка нардепа Лариса Криворучко повідомила Суспільному, що він поїхав до житомирського суду "за місцем своєї реєстрації".
Журналістам, які очікували у ВАКС засідання, вона також повідомила, що Кузьміних поїхав в Житомир 7 лютого, бо забув паспорта за місцем проживання, а, оскільки телефон у нього вилучили, він не може надати цифрові копії документів.
Що відомо
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- 31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.
- Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.
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