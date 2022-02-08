На Житомирщині поліцейські встановлюють місцезнаходження Євгена Постового, 1986 року народження, жителя Житомира. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, мати зниклого розповіла поліції, що чоловік пішов з дому шостого лютого близько 7:00 години. Відтоді про місцеперебування чоловіка нічого не відомо.

Прикмети чоловіка: на вигляд 36 років, зріст близько 160 сантиметрів, худорлявої тілобудови.

Був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани, темні кросівки.

Усіх, хто володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження Євгена Постового, у поліції просять повідомити за телефонами: (0412) 40-74-75, 067-147-27-75, 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

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