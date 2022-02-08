Приблизно рік Верхнянська територіальна громада чекає на шкільний автобус. Зараз дітей до школи возять приватні перевізники. Про це під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації розповів голова громади Михайло Маліборський.

"Невже важко було за рік передати нам автобус, який і так у нас був, але перебував на балансі районної адміністрації?", — запитав Михайло Маліборський.

З його слів, зараз довозити місцевих дітей до шкіл допомагають підприємці. Голова Верхнянської громади каже, вважає порятунком те, що Івано-Франківщина зараз перебуває у "червоній" карантинній зоні, і школярі навчаються дистанційно.

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович пояснив, що автобус, на який чекають у Верхнянській тергромаді, перебував на балансі Калуської райдержадміністрації.

"Зараз ми готуємо пакет документів по всій області про передачу автобусів. Ця проблема стосується не лише Верхнянської територіальної громади. Велика кількість автобусів — на державному балансі. Їх треба передати на баланс тергромад", — сказав Віктор Кімакович.

Він проанонсував, що автобуси передадуть на баланс громад у 2022 році. Однак, додав, що точно не знає коли, бо для цього потрібна постанова Кабінету Міністрів України.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини