Приблизно рік Верхнянська територіальна громада чекає на шкільний автобус. Зараз дітей до школи возять приватні перевізники. Про це під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації розповів голова громади Михайло Маліборський.
"Невже важко було за рік передати нам автобус, який і так у нас був, але перебував на балансі районної адміністрації?", — запитав Михайло Маліборський.
З його слів, зараз довозити місцевих дітей до шкіл допомагають підприємці. Голова Верхнянської громади каже, вважає порятунком те, що Івано-Франківщина зараз перебуває у "червоній" карантинній зоні, і школярі навчаються дистанційно.
Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович пояснив, що автобус, на який чекають у Верхнянській тергромаді, перебував на балансі Калуської райдержадміністрації.
"Зараз ми готуємо пакет документів по всій області про передачу автобусів. Ця проблема стосується не лише Верхнянської територіальної громади. Велика кількість автобусів — на державному балансі. Їх треба передати на баланс тергромад", — сказав Віктор Кімакович.
Він проанонсував, що автобуси передадуть на баланс громад у 2022 році. Однак, додав, що точно не знає коли, бо для цього потрібна постанова Кабінету Міністрів України.
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