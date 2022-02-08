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На Івано-Франківщині територіальна громада майже рік чекає на автобус для школярів
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На Івано-Франківщині територіальна громада майже рік чекає на автобус для школярів

Наталія Димніч
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На Івано-Франківщині територіальна громада майже рік чекає на автобус для школярів Суспільне Карпати

Приблизно рік Верхнянська територіальна громада чекає на шкільний автобус. Зараз дітей до школи возять приватні перевізники. Про це під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації розповів голова громади Михайло Маліборський.

"Невже важко було за рік передати нам автобус, який і так у нас був, але перебував на балансі районної адміністрації?", — запитав Михайло Маліборський.

З його слів, зараз довозити місцевих дітей до шкіл допомагають підприємці. Голова Верхнянської громади каже, вважає порятунком те, що Івано-Франківщина зараз перебуває у "червоній" карантинній зоні, і школярі навчаються дистанційно.

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович пояснив, що автобус, на який чекають у Верхнянській тергромаді, перебував на балансі Калуської райдержадміністрації.

"Зараз ми готуємо пакет документів по всій області про передачу автобусів. Ця проблема стосується не лише Верхнянської територіальної громади. Велика кількість автобусів — на державному балансі. Їх треба передати на баланс тергромад", — сказав Віктор Кімакович.

Він проанонсував, що автобуси передадуть на баланс громад у 2022 році. Однак, додав, що точно не знає коли, бо для цього потрібна постанова Кабінету Міністрів України.

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